Googlen nappasi suomen kielestä seuraavan Pixelin nimen

vahvisti hiljattain kehittävänsä uutta-tason älypuhelinta ja jatkavansa Pixel-malliston parissa vastaisuudessakin. Tulevista puhelinmalleista ei tiedetä toistaiseksi paljoakaan, mutta koodinimet ovat kuitenkin vuotaneet julki.Nettijätin piirustuspöydiltä löytyy ainakin- ja-nimiset puhelimet, jotka noudattavat ensimmäisten Pixel-puhelimien kala-aiheista nimeämistaktiikkaa. Droid-life on onnistunut varmistamaan lähteistään myös kolmannen Pixel-puhelimen koodinimen, kyseessä on. Suomenkielinen koodinimi vaikuttaa mielenkiintoiselta valinnalta, kenties kehitystyössä on mukana suomalaistaustainen insinööri, jolla on ollut sanansijaa projektin nimeämiseen.Droid-lifen lähteiden mukaannäyttö on kooltaan suurempi kuin muskiella tai walleyelle, joten kyseessä saattaa olla Pixel XL:n seuraaja. Voi myös olla, että taimen on suurempi kuin nykyinen Pixel XL.