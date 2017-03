Googlen musiikkipalvelu päivittyi, uutta mm. laatuvaihtoehdot

Google on päivittänyt musiikkipalveluaan, kertoo 9to5Google . Uusi 7.5-versio tuo mukanaan uudistuksia mm. laatuvaihtoehtoihin ja saapuu porrastetusti Play-sovelluskauppaan.Päivitys parantaa tietysti sovelluksen toimintaa myös pinnan alta, mutta tärkeimmät uudistukset koskevat ladattavan musiikin laatutasoa. Uudessa versiossa käyttäjä voi valita haluamansa laadun striimatessaan musiikkia WiFi-verkossa tai ladatessaan sitä laitteen muistiin offline-kuuntelua varten.Uutta versiota voi kokeilla päivittää jo sovelluskaupasta, mutta se ei välttämättä ole saatavilla heti kaikkialla. Kun sovellus on päivittynyt, niin laatuasetus löytyy Setting-valikon alta Playback-aliotsikon alta nimellä "Quality on wifi network". Oletuksena valinta on asetuksessa Always High, joka toistaa musiikin aina korkeimmalla mahdollisella laadulla.Nyt asetuksista löytyy laatuvalinnat Low, Normal ja High, ja mobiilitoiston voi nyt lisäksi pakottaa parhaaksi laaduksi edellämainitulla Always High -vaihtoehdolla.Latauslaadun voi puolestaan vaihtaa Downloading-aliotsikon alta Download quality -valinnasta, jossa Normal-oletusvaihtoehdon lisäksi on myös Low-valinta, jolla saa vähennettyä tiedonsiirtomääriä ja tallennustilan käyttöä.Uusi versio kantaa versionumeroa 7.5.4518, mutta esimerkiksi allekirjoittaneen tavoin uusin versio sovelluskaupassa voi olla vielä 7.4-alkuinen, joten päivitystä saattaa joutua odottamana vielä tovin.