HTC härnää fanejaan – Uusi puhelin taas tulossa

Tammikuussa julkistetut HTC U Ultra ja U Play eivät jääneet HTC:n kevään ainoiksi uusiksi puhelimiksi, vaan lisää on tulossa jo ensi viikon alussa.HTC nimittäin paljasti järjestävänsä julkistustilaisuuden maaliskuun 20. päivänä. Tilaisuutta markkinoidaan-onelinerilla, mutta yhtiö ei kuitenkaan paljasta tarkalleen mistä on kyse. Keväisin HTC on monien muiden Android-merkkien tapaan esitellyt todellisen lippulaivapuhelimensa ja yhtiö on jo luvannut tuoda markkinoille Snapdragon 835 -pohjaisen puhelimen. Ensi viikon maanantai voisi olla sopiva ajankohta HTC 11:n esittelylle.U Ultran ja U Playn julkaisu voi kuitenkin olla merkki siihen suuntaan, että Snapdragon 835 -pohjainen puhelin olisi tulossa vasta myöhemmin markkinoille. Näin ollen ensi viikon julkistuksen aiheena voisi olla alemman hintaluokan puhelimet.Tilaisuutta on markkinoitu HTC Taiwanin Facebook-sivuilla , mutta yhtiön kansainvälisellä Facebook-sivulla asiasta ei ole mainintaa. Voi olla, että HTC esittelee vain Taiwanin markkinoille räätälöidyn mallin.