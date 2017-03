Vuoto paljastaa mustanpuhuvan Galaxy S8:n

Samsungin tuleva huippupuhelin Galaxy S8 on esiintynyt useissa enemmän tai vähemmän luotettavissa vuotokuvissa. Värivaihtoehdoista on edelleen paljon epäselvyyksiä, vaikka niistäkin on saatu osviittaa viimeaikoina Uusin vuoto tarjoaa kuvan kenties komeimmasta värivaihtoehdosta, joka on yksinkertaisesti musta. Etupaneeli, takapaneeli, kameran tausta, sormenjälkilukija ja reunukset ovat kaikki mustia julkaistuissa kuvissa. Ainoastaan salaman kellertävä väri sekä hopeinen Samsung-logo takana erottuvat joukosta.Harmillisesti yhdessäkään kuvassa näyttö ei ole päällä, joten emme näe miten värien tuoma kontrasti sopisi kuvaan.Kokonsa puolesta kyseessä on tavallinen Galaxy S8 eikä 6,2 tuuman näytöllä varustettu plusmalli. On kuitenkin todennäköistä, että suurin osa, ellei kaikki, värivaihtoehdoista tuodaan molemmille versioille.Jos aiemmat huhut pitävät paikkansa, niin tämän lisäksi tulossa on ainakin hopeinen ja kultainen versio. Lisäksi Samsung on tyypillisesti tuonut markkinoille myös sinertäviä värivaihtoehtoja, joten se voi olla hyvä veikkaus tälläkin kertaa. Oletko kuitenkin samaa mieltä, että tämä on kenties se komein värivaihtoehto?