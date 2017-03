Galaxy S8:n Suomi-versio jenkkiversiota nopeampi

Samsung on jo vuosia varustanut omia huippulaitteitaan yhtiön omalla piiritekniikalla. Yhtiön Exynos-piirit ovat löytyneet vuosittain Galaxy S -huippumalleista, mutta niitä on myyty vain rajatusti täydentäen Snapdragon-piireillä.Tänäkin vuonna kevään odotetuin älypuhelin saa Samsungin oman Exynos-piirin ja kyseinen malli on nyt käynyt suorituskykytestissä, kertoo GSMArena . Suomessa myyntiin saapuu tänäkin vuonna todennäköisesti juuri kyseinen Exynos-malli ja suomalaiskuluttajille tarjolla on hyviä uutisia.Exynos-versio onnistui päihittämään aiemmin testin läpäisseen Snapdragon 835 -version kovat pisteet sekä yhdellä ytimellä että moniydintestissä. 1978 ja 6375 pisteen saldo ohitti Snapdragon-version 1929 ja 6084 pisteen mukavalla erolla, mutta mitään radikaalia eroa ei GeekBenchin mittarilla kuitenkaan ole.Tälläkin kertaa erot piirien ja siten Galaxy S8 -mallien suorituskykyjen välillä tulevat olemaan pieniä, mutta kukapa ei silti haluaisi sitä hieman paremmin varusteltua versiota.