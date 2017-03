Älypuhelimen QWERTY-näppäimistölle haetaan joukkorahoitusta

Muistatteko vielä ajan, jolloin matkapuhelimissa oli fyysiset näppäimet puhelintoiminnolle? Monet eivät varmasti haluaisi takaisin numeronäppäimiä ja T9-tekstinsyöttöä, mutta sen sijaan useat ovat menneinä vuosina julistaneet QWERTY-näppäimistöjen ylemmyyttä.Esimerkiksi Nokian legendaarisen Communicatorin tietokoneista tuttu näppäimistö toi männävuosina sähköpostien kirjoittamisen ja muun viestittelyn uudelle tasolle. Monille se oli kätevämpi tapa kirjoittaa kuin myöhemmin sen korvannut kosketusnäyttö, tai ainakin niin uskallettiin väittää.Mikäli vielä olet sitä mieltä, että QWERTY-näppäimistö olisi ehdottomasti tarpeen nykypäivän älypuhelimessa, niin nyt on mahdollisuus äänestää lompakolla.Indiegogo-joukkorahoituspalveluun on tuotu tuote , joka muuntaa Motorolan valmistaman Moto Z -laitteen QWERTY-puhelimeksi. Moto Mods -lisälaiteteknologiaa hyväksikäyttävä Livermoriumin fyysinen QWERY-näppäimistö liitetään puhelimen takapaneeliin, kuten esimerkiksi puhelimen julkaisussa esitelty kaiutin tai projektori.Lisälaite sisältää akun sekä takaa liukuvan näppäimistön. Liukumisen lisäksi näppäimistöä on mahdollista taittaa parempaan kulmaan.Tällä hetkellä rahoitusta on kerätty noin 35 000 dollarin verran eli reilu kolmannes 100 000 dollarin tavoitteesta. Ensimmäisiä laitteita odotetaan valmiiksi heinäkuussa ja mikäli sijoittaa kampanjaan, niin laitteen voi saada omakseen 60 dollarilla. Jälleenmyyntihinnaksi kerrotaan 120 dollaria. Valitettavasti laite vaatii tietysti myös Moto Z -älypuhelimen, jolla hintaa on n. 400 euroa.