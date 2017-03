Helppo kikka: Näin vältyt lasten pelaamisesta aiheutuvilta yllättäviltä luottokorttilaskuilta

Lapset ja-tyyppiset mobiilipelit sopivat harvoin hyvin yhteen. Harvalla nuorella lapsella on kunnollista käsitystä rahasta ja sen kuluttamisesta, minkä takia heillä on korkea mahdollisuus upottaa mikromaksujen lypsämiseen perustuviin ilmaispeleihin suuriakin summia rahaa. Iltalehti kertoi hiljattain erään tarinan, jossa 8-vuotias lapsi oli kuluttanut parissa viikossa Clash Royale -peliin yli 6400 euroa rahaa Lasten synnyttämät suuret luottokorttilaskut johtuvat usein siitä, että lasten annetaan pelata puhelimella tai tabletilla, johon on lisätty vanhempien tai jonkun lähisukulaisen luottokorttitiedot eikä maksujen hyväksymistä ole rajoitettu ostojen yhteydessä kysyttävän salasanan avulla. Näin kävi myös Iltalehden uutisoimassa tapauksessa, jossa luottokorttitiedot syötettiin laitteeseen muutamaa pientä ostosta varten eikä tietoja huomattu poistaa tämän jälkeen laitteesta.Mikäli lapselle haluaa antaa esimerkiksi lahjaksi mobiilipeleistä mikromaksuin hankittavia tuotteita, niin silloin olisi kaikkein järkevintä käydä ostamassa paikallisesta kaupasta tai kioskista App Store- tai Google Play -lahjakortti. Kun lahjakortin tiedot syöttää laitteeseen, voi laitteella tehdä ainoastaan saldon verran ostoksia. Yllätyksiä ei pääse tulemaan ja pahimmillaankin menetät vain sen rahamäärän, jonka olet lahjakortin ostamiseen käyttänyt. Etuna on kuitenkin se, että lapsen ostoksia ei tarvitse kytätä eikä tulevan luottokorttilaskun suuruutta (tai luottotietojen menettämistä) tarvitse pelätä.Lahjakortteja on saatavilla Google Play -kauppaan (Android-laitteet) 15, 25 ja 50 euron suuruisina sekä App Storeen 15, 25, 50 ja 100 euron suuruisina. Lahjakortteja voi tietysti myös yhdistää jos yhdellä kortilla ei saa haluamaansa summaa (esim. 15+15 = 30 euroa, 15 + 25 = 40 euroa).Lahjakortteja saa esimerkiksi R-kioskista ja Gigantista.