Vuotanut video paljastaa Galaxy S8:n huiman suorituskyvyn

Alkukuusta kerroimme ensimmäistä kertaa vuotaneista Galaxy S8:n suorituskykytestin tuloksista. Niissä Snapdragon 835:llä varustettu versio onnistui keräämään vakuuttavat pisteet GeekBench-testissä.Tämän jälkeen samaisen testin on käynyt läpi myös todennäköisesti Suomessa myyntiin tuleva Exynos-versio Galaxy S8:sta, joka onnistui päihittämään jenkkiversion Tänään verkkoon vuotanut video paljastaa lisää Galaxy S8:n suorituskyvystä, kertoo PhoneArena . Tällä kertaa Samsungin tuleva huippulaite on suositun AnTuTu-testin kynsissä. Videolla nähdään laitteen käyvän läpi testin loppua ja lopussa paljastuu huikea yli 200 000 pisteen saldo.Vimeoon ladattu video paljastaa järisyttävän kovan 205 284 pisteen tuloksen, joka päihittää mm. iPhone 7:n (181 807) ja kärki-Androidin OnePlus 3T:n (162 423) helposti. Videolla nähtävä mallinumero on SM-G950, joka viittaa Galaxy S8:n tavalliseen, eli pienempään versioon – plusversio on nähty verkossa SM-G955-numerolla varustettuna. Videosta ei tosin paljastu onko kyseessä Snapdragonilla vai Exynosilla varustettu S8.Mikäli pisteet pitävät paikkansa, niin uusi malli tuo mukanaan edellisvuoden puhelimia selkeästi enemmän tehoa. Huomioitavaa on myös, että Samsungin S-mallilla on ollut aiemmin ongelmia päihittää edeltävän vuoden iPhone, mutta tällä kertaa se ei tee edes tiukkaa.Ensimmäiset vahvistetut testit tehdään varmasti pikimmiten 29. päivän julkistustilaisuuden jälkeen.