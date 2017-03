Uusi Android O on jo täällä – Tämä on uutta

Kuten viime vuonnakin, Google on kaikessa hiljaisuudessa paljastanut uudet version Androidista. Tämän vuoden versio kantaa toistaiseksi nimeä Android O – lopullinen nimi vahvistuu vasta myöhemmin. Ohjelmistokehittäjät voivat halutessaan jo ladata Android O:n testaustarkoituksiin Google haluaa pitää Android O:n tärkeimmät uudistukset vielä salassa – jännitys laukeaa todennäköisesti vasta Google I/O-kehittäjätapahtumassa. Tästä huolimatta sovelluskehittäjille on kommunikoitu suuri joukko erilaisia uusia rajapintoja, joita he voivat hyödyntää omissa ohjelmissaan. Yksi isoista kehitysosa-alueista Android O:ssa on ollut akkukeston parantaminen.Akkukestoa pyritään parantamaan rajoittamalla sovellusten mahdollisuutta suorittaa tehtäviä taustalla. Sovelluskehittäjiä pyydetään kiinnittämään tähän asiaan huomiota, sillä rajoitukset voivat estää tiettyjä asioita toimimasta niin kuin niiden pitäisi.Android O:sta löytyy myös ilmoituskanavat, joiden avulla käyttäjä voi tarkoin säätää millaisia ilmoituksia ohjelmien annetaan tehdä ja millaisia ei. Käyttöjärjestelmä sisältää myös tuen korkealaatuisille Bluetooth-äänikoodekeille (eism. LDAC), adaptiivisille ikoneille sekä Picture-in-Picture-videotoistolle.