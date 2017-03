Apple palaakin vanhaan – Ensimmäisesti iPhonesta tuttu muotoilu tekee paluun

Ensi syksynä esiteltävä OLED-näyttöinen iPhone tulee sisältämään uudenlaisen muotoilun, mutta siinä on otettu myös vaikutteita vanhasta. Korealaisen ETNewsin mukaan puhelimen takakuori olisi muotoiltu pisaramaiseksi.Käytännössä pisaramaisella muotoilulla tarkoitetaan hyvin kaarevaa takakuorta, jollainen löytyi esimerkiksi alkuperäisestä iPhonesta. Viimeaikaisissa iPhone-malleissa on vuorostaan painotettu hyvin tasaista takakuoren muotoilua ja kaarevia reunuksia. ETNewsin mukaan OLED-näyttöisen iPhonen etupuoli olisi kuitenkin hyvin tasainen, eikä yhtä kaareva kuin esimerkiksi Samsungin Galaxy-sarjan edge-puhelimissa.Huhujen mukaan seuraavasta iPhonesta puuttuisi kokonaan kotinäppäin, joka on kuulunut Applen puhelimiin ensimmäisestä mallista lähtien. Tilalle ollaan tuomassa koko etualan kattava näyttö sekä näytön alareunan kattava uudenlainen "funktioalue" OLED-näyttöisen juhlavuosimallin lisäksi Applen suunnitelmissa on esitellä kaksi perinteisempää iPhonea.