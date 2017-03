Video: Tältä uusi Android O näyttää ja tuntuu

julkaisi eilen illalla sovelluskehittäjille tarkoitetun ennakkoversion Android O -käyttöjärjestelmästä ja vikkelimmät arvostelijat ovat ladanneet sen puhelimiinsa sekä tehneet lyhyitä videopätkiä käyttöjärjestelmään ilmestyneistä muutoksista.Kuten videoesittelyistä nähdään, Android O:n käyttöliittymä ei ole muuttunut suuresti Nougatiin nähden. Mitä tahansa voi kuitenkin vielä tapahtua, joten graafiseenkin ilmeeseen voi tulla uudistuksia syksyyn mennessä. Ennakkoversion ajatuksena on kuitenkin päästää sovelluskehittäjät käsiksi hyvissä ajoin uuteen käyttöjärjestelmään yhteensopivuusseikkojen takia. Googlella ei ole siis syytä vielä paljastaa mitään sellaista Android O:sta, joka ei kosketa isosti Android-kehittäjiä.Tarkalla silmäilyllä käyttöliittymämuutoksia kuitenkin löytää Android O:sta, kuten alta löytyvystä Tim Schofieldin esittelyvideosta nähdään. Suurimmat Android O:n sisältämät muutokset liittyvät akkukeston parantamiseen taustaprosessien toimintaa rajoittamalla, sovellusten lähettämien ilmoitusten hallinta, PIP-videotila ja laajempi koodekkituki Bluetooth-äänentoistolle.