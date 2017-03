Apple anteliaana: Osti sovelluksen ja jakaa nyt sitä ilmaiseksi

on ostanut IFTTT:n kaltaisen tehtävien automatisointiin tarkoitetun Workflow-sovelluksen kehittäjätiimeineen päivineen Yleensä sovelluskehittäjän osto tarkoittaa samalla sitä, että ohjelma häviää nopeasti sovelluskaupasta, mutta tällä kertaa kävi täysin päinvastoin. Apple nimittäin päätti laskea Workflow'n hinnan 2,99 dollarista nollaan, joten ohjelman voi kuka tahansa ladata ilmaiseksi App Storesta Workflow tarjoaa yksinkertaisen-tyylisen käyttöliittymän useita eri sovelluksia vaativien tehtävien automatisointiin. Tällöin tehtävät voi suorittaa nappia painamalla tai ajastetusti, jolloin tarve puhelimen jatkuvalle näpyttämiselle vähenee oleellisesti. Vaikka ohjelmalla on selkeä tarkoitus, ei ole ihan selvää miksi Apple koki ohjelman ostamisen arvoiseksi. Kenties Apple suunnitelmana on sisällyttää Workflow'n tarjoama automatisointi Siri-puheavustajaan tai Home-älykotisovellukseen. Workflow voisi tehdä myös Apple Watchista nykyistä tehokkaamman "kaukosäätimen".