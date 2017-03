Taksimatkat superhalvalla – Uusi Kyyti-palvelu aloitti toimintansa

entisen toimitusjohtajanjohtamaon lanseerannut-nimisen taksipalvelun Oulussa. Liikennöinti aloitetaan tänään ja tavoitteena on käynnistää lähiaikoina myös Tampereella ja Turussa.Kyyti tarjoaa kolme erilaista palvelutasoa, joiden perusteella asiakkaat voivat tasapainoilla kyydistä maksetun hinnan ja matka-ajan välillä. Express-luokassa matka taitetaan lyhintä reittiä pitkin ja muistuttaa näin ollen perinteistä taksia. Flex- ja Smart-tilausluokissa asiakas on valmis joustamaan odotus- ja matka-ajoissa kun kyytiin otetaan myös muistakin asiakkaita – tällöin matkan saa tosin itselleen normaalia edullisemmin.Flex- ja Smart-tilausluokkia mainostetaan erittäin edullisiksi liikkumistavoiksi, mikä on mahdollista liikenteessä olevien autojen tehokkaan hyödyntämisen ansiosta.Kyydin varauksesta ei peritä erillisiä varaus- tai ennakkotilausmaksuja. Kyydin hinta ilmoitetaan etukäteen, joten ainakaan hinnan ei pitäisi tuottaa yllätyksiä. Tilattu matka maksetaan sovelluksella, joten kuljettajat eivät käsittele lainkaan rahaa.Kyyti aloittaa ajot Turussa ja Tampereella kevään aikana. Helsinkiin laajennutaan tämän vuoden lopulla. Tarkoituksena on myös tehdä yhteistyötä VR:n kanssa, jolloin automatkan voi tilata jo junalipun oston yhteydessä.Kyyti-palveluun tarkoitettu Tuup-sovellus löytyy App Storesta ja Google Playstä