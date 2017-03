Hakkerit uhkaavat tyhjentää iPhonesi – Vaativat Applelta bitcoineja

-niminen hakkeriryhmä on vaatinut Applea maksamaan sille 75 000 dollarin arvosta bitconeja huhtikuun 7. päivään mennessä, muutoin ryhmä aikoo tyhjentää miljoonien Applen asiakkaiden laitteet.Hakkeriryhmän mukaan sen hallussa on 300 miljoonan iCloud-käyttäjän kirjautumistiedot, joiden avulla se pystyy halutessaan tyhjentämään tiliin liitettyjen laitteiden muistin. Applen mukaan sen tietojärjestelmiin ei ole murtauduttu, joten tiedot ovat todennäköisesti peräisin jostakin kolmannen osapuolen palvelusta tai hankittu phishing-hyökkäyksen avulla.Tapaukseen liittyvistä yksityiskohdista on liikkunut ristiriitaista tietoa. Aluksi ryhmällä kerrottiin olevan 300 miljoonan iCloud-tilin tiedot ja myöhemmin 559 miljoonan käyttäjän tiedot. Ristiriitaisuudet vähentävät ryhmän uhkavaatimusten uskottavuutta, mutta eräs Turkish Crime Familyn jäsenistä lähetti ZDNetille pienen näytteen , jonka avulla media voisi itse varmistua tietojen oikeellisuudesta. Näyte sisälsi 54 henkilön tiedot, joista ZDNet tavoitti 10 ja heidän jokaisen salasana piti paikkansa.Ei ole kuitenkaan selvää onko lähetetty näyte koostettu satunnaisotannalla vai onko ne valittu tarkasti käsin.