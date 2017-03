Super Mario Runista tuli uusi versio iPhonelle ja iPadille

Eilen Androidille julkaistu Super Mario Run on päivittynyt Applen App Store -sovelluskaupassa 2.0-versioon . Päivityksen mukana peliin tulee uusia pelihahmoja – erilaisia Yoshi-liskoja – sekä myöhemmin myös uusia rakennuksia.Uusien hahmojen lisäyksen yhteydessä Nintendo päätti olla muutoinkin avokätisempi, sillä 2.0-versiossa ilmaissisällön osuus hieman suurempi. Mikäli pelaaja onnistuu selvittämään jonkin Browser-haasteen, pääsee hän kokeilemaan pelikenttää 1-4. Mikäli pelaaja läpäisee kentän, pääsee hän kokeilemaan taitojaan uusien Toad Rally -haasteiden puolella.Pelin korkeaa hintaa (9,99 euroa) on kritisoitu paljon, mutta siihen Nintendo ei ole tehnyt vielä muutoksia. Yhtiö yrittänee ensin kaikkia mahdollisia keinoja saada pelaajat siirtymään maksulliseen versioon ennen kuin alkaa joustamaan hinnassa. Pelin ladanneista noin viisi prosenttia on hankkinut pelin maksullisen version.