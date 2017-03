Vain puolet Android-laitteista sai tietoturvapäivityksiä

tietoturvatiimiin uuden blogikirjoituksen mukaan sen tavoitteena on huolehtia kaikkien käyttäjien tietoturvasta, mutta lukujen valossa tässä onnistuttiin viime vuonna vain osittain. Käyttöjärjestelmän mediahallinnasta löytynyt Stagefright-ohjelmointivirhe sai Googlen suhtautumaan tietoturvaan aivan uudella tavalla ja työtä tietojen suojaamiseksi aiotaan jatkaa edelleen.Google julkaisi viime vuonna tietoturvapäivityksiä 735 miljoonaan Android-laitteeseen, mikä kuulostaa suurelta luvulta – varsinkin kun otetaan huomioon se, että päivityksiä on pitänyt jakaa 200 eri laitevalmistajan tuotteeseen. Tästä huolimatta lähes puolet käytössä olevista Android-laitteista jäi kokonaan ilman päivityksiä. Tietoturvapäivitysten jakelussa Google ei ole välttämättä pullonkaulana, vaan operaattoreiden ja laitevalmistajien omalla aktiivisuudella on suuri merkitys.Viimeisen vuoden aikana Google on myös alkanut monitoroida tarkemmin millaisia sovelluksia se tarjoaa saataville Google Play -kaupan kautta. Yhtiö on alkanut etsiä niin sanottuja PHA-sovelluksia (Potentially Harmful Apps), jotka toimivat analytiikan perusteella hämärällä tavalla. Google varoittaa käyttäjiä sovelluksen käyttäytymisestä jos sen yrittää asentaa puhelimeen tai jos se on jo asennettu. PHA-sovellusten asennusmäärät ovatkin lähteneet jyrkkään laskuun 50 tärkeimmässä maassa.