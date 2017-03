Google Talk poistuu kokonaan, uudistuksia Androidin viestisovelluksiin

Google Talk tuli monille tunnetuksi mm. Gmailin lisäominaisuutena, josta käytettiin usein mm. nimeä Gchat. Jo yli kymmenen vuotta vanhan sovelluksen käyttäjiä on yritetty siirtää uuteen Hangouts-alustaan viime vuosien ajan, mutta nyt Talkin tarina on virallisesti tullut loppuun.Hakujätti on jo vuosia pyrkinyt haastamaan erityisesti Facebookia ja sen omistamia miljardin käyttäjän pikaviestimiä, Messengeriä ja WhatsAppia, useilla eri sovelluksilla. Talkin lisäksi yhtiö on tuonut markkinoille muun muassa erityisesti ryhmä- ja videoviestimiseen tarkoitetun Hangoutsin sekä hiljattain myös älykkään viestisovellus Allon. Näistä ei ole kuitenkaan ollut todellisiksi haastajiksi.Yhtiö pyrkii edelleen säätämään sovelluksiaan ja tästä johtuen G Suiten sisällä elänyt Google Talk saa tehdä tilaa. Tulevien viikkojen aikana Talk-käyttäjiä suositellaan siirtymään Hangoutsiin ja kesäkuun 26. Talk lopettaa toimintansa Gmailissa ja omassa Android-sovelluksessa.Lisäksi Google tulee poistamaan SMS-viestit Hangouts-sovelluksesta ja siirtää ne Android Messages -sovellukseen, johon tuodaan samalla uusia ominaisuuksia. Lisätietoja Googlen viestintäsovellusten virtaviivaistamisesta löytyy yhtiön virallisesta G Suite -blogista