Tässä ovat yli 100 uudistunutta emojia: vampyyri, parsakaali ja saunoja

Unicode Consortium on julkaissut tulevat uudet ja uudistuneet emojit. Omia tunnereaktioita voi lähettää pian entistä paremmin älylaitteilla, kun uudet kuvat saapuvat Emoji 5.0 -paketissa.Unicoden kymppiversion emojit sisältävät kaikkiaan 137 uudistusta, joista voi on useampi versio esimerkiksi ihonvärin tai sukupuolen perusteella. Täysin uusia emojeja on 69. Vuoden puolivälissä julkaistavat uudet emojit tuovat mukanaan muun muassa vampyyrin, lampunhengen, pretzelin, dinosauruksia sekä suomalaisille erityisen tärkeän saunoja-emojin.Unicode julkaisee uudet emojit todennäköisesti ennen kesän iOS-päivitystä. Apple esittelee iOS 11 -käyttöjärjestelmäversion todennäköisesti kesäkuun alussa WWDC-konferenssissa.