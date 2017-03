Apple julkaisi iOS 10.3 -päivityksen iPhonelle ja iPadille

Apple on julkaissut tänään lopullisen version iOS 10.3:sta kaikkien ladattavaksi. Viime viikkoina Applen beetatestissä on ollut päivitys tuo mukanaan uudistuksia esimerkiksi Etsi iPhoneni -sovellukseen, karttasovellukseen sekä käyttöliittymän animaatioihin.



Kyseessä on todennäköisesti viimeinen suurempi uudistus ennen kesäkuun iOS 11 -julkistusta, mutta mikään valtaisa päivitys 10.3 ei ole, vaikka sitä onkin työstetty Applella kuukausitolkulla.

Päivityksessä karttasovellukseen lisätään säätiedot, Etsi iPhoneni -sovellus tukee nyt AirPods-kuulokkeita, podcastit saavat oman widgettinsä ja sovellusten avaamisen ja sulkemisen yhteydessä näytettävät animaatiot on uusittu.



Näiden lisäksi tapahtuu myös yksi merkittävämpi uudistus, joka ei suoraan näy käyttäjille. Apple vaihtaa 10.3:ssa tiedostojärjestelmän HFS+:sta Apple File Systemiin (APFS), jonka pitäisi tarkoittaa mm. nopeampaa toimintaa flash-muistien kanssa.



Yhtiö julkaisi samalla myös uudet watchOS 3.2 ja tvOS 10.2 -versiot Apple Watch -älykelloille ja Apple TV -laitteille.