Microsoftin ääniavustaja Cortana päivittyi isosti – Androidilla

Microsoft epäonnistui Windowsin tuomisessa mobiililaitteisiin, vaikka paukut olivatkin melkoisen kovat. Täysin turhia yritykset eivät toki olleet, vaikka oma alusta onkin käytännössä poistunut markkinoilta, sillä Microsoftilla on nykyisin tarjota hyviä mobiilisovelluksia.



Microsoftin Office-työkalut paranivat mobiilipanostusten ansiosta valtaisasti ja yhtiön Android- ja iOS-sovellukset ovat varmasti löytäneet uusia faneja. Yksi mielenkiintoisimmista sovelluksista on ääniavustaja Cortana, joka löytyy sekä Googlen että Applen alustoista.

Cortanaa on hyvästä syystä pidetty yhtenä vahvimmista ääniavustajista ja Microsoftin osaaminen koneoppimisen ja tekoälyn saralla on ilmiselvää. Cortana on löytänyt uuden kodin Android-laitteista, joissa se haastaa avoimen järjestelmän mahdollistamana hyvin Googlen omaa avustajaa.



Uusi päivitys Cortanan Android-versiolle tuo mukanaan merkittäviä päivityksiä. 2.6-versiossa Cortanasta löytyy kortteihin jaettu näkymä, joka kertoo päivän tärkeimmistä tiedoista, kuten säästä ja kalenterimerkinnöistä. Tämän lisäksi muistutukset on helpompi lisätä ja Cortana osaa ehdottaa esimerkiksi kauppalistaan tuotteita,



Uuden version myötä Cortanaan pääsee käsiksi suoraan lukitusruudulta, joka helpottaa merkittävästi sovelluksen käyttöä. Valitettavasti se ei mahdollista äänihakua ilman lukitsemisen avaamista, joka onnistuu Googlen avustajalta.