Nintendo myöntää: Super Mario Run olisi voinut olla isompikin menestys

presidenttimyöntää, että joulukuussa iPhonelle ja viime viikolla Androidille julkaistun Super Mario Runin tuottama liikevaihto on ollut heikompi kuin mitä yhtiö odotti . Kenties tyytymättömyyden takia Nintendo päätti laajentaa iOS-pelin ilmaissisällön määrää yhdellä uudella kentällä.Super Mario Runin liiketoiminnallisena ongelmana voidaan nähdä pelin myyntistrategiaa. Esimerkiksi Supercell, King ja Niantic ovat omalle esimerkillään osoittaneet, että mikromaksuihin perustuvalla freemium-mallilla on mahdollista päästä hyviin tuottoihin. Nintendo ei ole kuitenkaan periaatteellisista syistä halunnut lypsää käyttäjiltään rahaa pelaamisesta, vaan se luottaa enemmän-malliin. Super Mario Run on kuitenkin hinnoiteltu mobiilipeliksi melko kalliiksi: koko peli maksaa 9,99 euroa.Nintendo käyttää freemium-mallia helmikuussa julkaistussa Fire Emblem Heroes -pelissä, mutta yhtiön johdossa uskotaan kuitenkin kertamaksullisten pelien olevan kuluttajien kannalta oikein. Vaikka Super Mario Run voisikin tuottaa Nintendolle enemmän kuin nyt, niin sen tarkoitus on kuitenkin toinen: tehdä yhtiön legendaariset pelihahmot tutuksi myös nuoremmille sukupolville. Tätä kautta Nintendo toivoo uuden pelaajasukupolven löytävän lopulta myös Nintendon pelikonsolit.Pitkällä aikavälillä Nintendo toivoo siis mobiilipelien kiihdyttävän sen konsolien ja konsolipelien myyntiä. Freemium-malli ei siksi välttämättä ole optimaalinen, koska se voisi heikentää pelihahmoihin liittyviä mielikuvia.