Mikseivät Exynos-piirit kelpaa kuin Samsungille? Syy selvisi

käyttää uusimmissa Galaxy S -puhelimissaan omia-järjestelmäpiiriä, mutta suorituskyvystään huolimatta Exynosin käyttö ei ole laajentunut Samsungin mobiililaitteita laajemmalle. Syykin tälle on selvinnyt Etelä-Korean kauppakomissio on tutkinut Qualcommin toimintaa ja havainnut sen laatineen useita kilpailuarajoittavia järjestelyitä. Tutkimuksissa selvisi myös Samsungin ja Qualcommin välinen sopimus, joka estää Samsungia myymästä modeemeja tai järjestelmäpiirejä 25 vuoden ajan. Samsung on tuskin suostunut täysin vapaaehtoisesti tällaiseen ehtoon, vaan Qualcommin epäillään painostaneen sitä.Qualcommin hallussa on paljon matkapuhelinviestintään liittyviä essentiaalipatentteja, jotka sen on lisensoitava muiden käyttöön. Samsungia on voitu houkutella hyväksymään sopimusehto tarjoamalla esimerkiksi patentteja tavallista alhaisempaan hintaan.The Korea Economic Dailyn mukaan Samsung itse asiassa yritti markkinoida Exynos-suorittimiaan myös muille matkapuhelinvalmistajille, mutta Qualcomm esti sen. Etelä-Korean kauppakomissio mätkäisi Qualcommille 837 miljoonan dollarin sakot viime vuoden lopulla.