Google kertoo: Tämä on uutta Android O:ssa

Reilu viikko sittenteki yllätysjulkistuksen tuomalla Android O:n kehittäjäversion ladattavaksi . Paljastus oli siinä mielessä yllättävä, että samaan aikaan ei järjestetty mitään aiheeseen liittyvää tapahtumaa, vaan Android O saateltiin maailmalle pelkän blogikirjoituksen voimin. Vastaavanlainen nähtiin myös Android Nougatin kohdalla vuosi sitten.Google on nyt julkaissut muutaman minuutin mittaisen esittelyvideon, jossa selvennetään ohjelmistokehittäjille muutamia tärkeimpiä muuttuneita asioita. Videolla kerrotaan taustatehtäviin tulleista uusista rajoitteista, sovellusilmoitusten uusista mahdollisuuksista, lomakkeiden automaattisesta täytöstä ja picture-in-picture-tuesta.Koska Android O on tässä vaiheessa tarkoitettu kehittäjien käyttöön, on myös videon lähestymiskulma tekninen. Jos kaipaat kevyempää esittelyä, niin sellaisiakin on jo tehty