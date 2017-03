Galaxy S8:n julkaisu lähestyy! – Seuraa tapahtumaa suorana

Tämän kevään ehkä odotetuin puhelinjulkistus on käsillä, sillävalmistautuu esittelemään New Yorkissa järjestettävässä Unpacked-tapahtumassa:n ja:n.Tuttuun tyyliin julkistustilaisuutta voi seurata myös live-verkkolähetyksenä Samsungin verkkosivuilta löytyvän striimin kautta. Vielä lähetystä ei löydy Unpacked-sivustolta , mutta se ilmestyy sinne kyllä kun kello on lähempänä kuutta (18.00 Suomen aikaa).Samsungilla on paljon pelissä Galaxy S8:ssa, sillä yhtiöllä ei ole varaa sössiä lanseerausta Galaxy Note 7:n lanseerauksen jälkeen. Samsung kehuu lisänneen panostuksia laadunvalvontaan talven aikana ja huhujen mukaan juuri laadunvalvonta on ollut syy sille, että puhelinta ei esitelty MWC-messuilla vaan nyt kuukausi messujen jälkeen.