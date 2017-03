Tällainen on Samsung Galaxy S8 – Ominaisuudet ja tekniikka

Samsung Galaxy S8: Tekniset ominaisuudet

Galaxy S8:n hinta ja saatavuus

Galaxy S8: 829 €

Galaxy S8 +: 929 €

on esitellyt odotetusti New Yorkissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa- ja-älypuhelimet. Huomattavin uudistus uusissa lippulaivapuhelimissa on puhelimen näytössä, joka kattaa lähes kokonaan laitteen etupuolen. Samankaltaiseen ratkaisuun päätyi myös LG omassa G6-puhelimessaan.Galaxy S8:ssa on siis varattu mahdollisimman suuri osuus puhelimen etuosasta, minkä johdosta esimerkiksi kotinäppäimestä on luovuttu ja sormenjälkilukija on siirretty takapuolella kameran viereen. Laaja Infinity-näyttö perustuu Samsungin OLED-tekniikkaan ja sen reunat on aiempien Galaxy-puhelimien edge-malleista tuttuun tapaan kaarevoitettu. Näytöllään Samsung on tavoitellut mahdollisimman "rajatonta" muotoilua.Infinity-näytön ansiosta puhelimessa on voitu käyttää hyvin suurta paneelia, ilman että puhelimen fyysinen koko kasvaa ratkaisevasti. Galaxy S8:n näytön koko on 5,8 tuumaa ja Galaxy S8+:n näytön koko on 6,2 tuumaa. Näytön tarkkuus on molemmissa malleissa 2960x1440 pikseliä. Näytön ohella etupuolelta löytyy kahdeksasn megapikselin selfie-kamera (f/1,7) ja infrapunasensori, joka mahdollistaa tunnistautumisen silmän iiriksen avulla.Suorittimena käytetään 10 nanometrin prosessilla valmistettua kahdeksanytimistä piiriä, jossa on neljä 2,3 ​​gigahertsin ja neljä 1,7 gigahertsin ydintä. Keskusmuistia on molemmissa malleissa neljä gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on saatavilla 64 gigatavua (microSD-tuki). 12 megapikselin pääkamera tukee Galaxy S7:n tapaan Dual Pixel -tarkennusteknologiaa. Galaxy S8:n akun varauskapasiteetti on 3000 milliampeerituntia ja sen voi ladata joko langattomasti (WPC tai PMA) tai USB-C-portin kautta.Galaxy S8 sisältää uuden Bixby-nimisen avustajan, jonka markkinoidaan olevan kilpailevia tuotteita älykkäämpi. Ominaisuus toimii aluksi lähinnä Samsungin omien sovellusten ja tiettyjen yhteistyökumppaneiden sovellusten kanssa, mutta tavoitteena on laajentaa sen tukea kolmansien osapuolien sovelluksiin. Samsungin mukaan Bixbyllä voi ohjata sovelluksia yhtä kattavasti kuin kosketusnäytönkin kautta.Tilaisuudessa esiteltiin myös Samsung DeX -telakka, joka muuttaa Microsoftin Continuum-tuotteen tavoin älypuhelimen työpisteeksi. Samsung DeX tarjoaa siis PC:n kaltaisen käyttökokemuksen, jota voi ohjata näppäimistöllä ja hiirellä. DeX-telakan hinta on 149 euroa.Galaxy S8:n myynti alkaa Suomessa 28. huhtikuuta ja ennakkomyynti 29. maaliskuuta.