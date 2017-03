Videolla: Nämä ovat Galaxy S8:n tärkeimmät ominaisuudet

paljasti hetki sitten New Yorkissa uudet Galaxy S8- ja Galaxy S8+ -älypuhelimet . Jos et päässyt seuraamaan julkaisua suorana, niin tärkeimmät palat löytyy alta löytyvästä videosta.Videolla huomio kiinnitetään erityisesti puhelimen uuteen isoon ja kaarevaan Infinity-näyttöön, jonka ylä- ja alapuolella on vain hyvin ohuet kaistaleet "tyhjää" tilaa. Näytön yläreuna on valjastettu etukameran ja iirisskannerin käyttöön. Sormenjälkilukija löytyy takapuolelta kameran vierestä. Sormenjälkilukijan ja iirisskannerin lisäksi puhelimesta löytyy kolmaskin tunnistautumismenetelmä: kasvontunnistus.Toinen videon pääteema on älykäs Bixby-avustaja, joka oppii käytön myötä käyttäjän toimintatavat ja rutiinit. Avustajalle syötettyjen puhekomentojen ansiosta tiettyjen tehtävien suorittaminen automatisoituu ja helpottuu aiempaan nähden.Videolla vilahtaa myös Samsung DeX -telakka, joka mahdollistaa Galaxy S8:n käytön ulkoisessa näytössä PC:stä tutulla käyttöliittymällä.