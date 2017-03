Ensimmäiset arviot julki: Tätä mieltä Galaxy S8:sta ollaan

:nja nyt myösovat esimerkillään osoittaneet, että nyt kuuminta hottia älypuhelimissa on kapeat reunat ja isot näytöt. Galaxy S8:ssa on peräti 5,8 tuuman näyttö, mutta siitä huolimatta laite on vain reilu puoli senttiä korkeampi ja jopa kapeampi kuin Galaxy S7.Korkeuden kasvu ja leveyden pieneneminen tarkoittaa myös sitä, että näytön kuvasuhde on muuttunut perinteisestä 16:9:stä 18,5:9:ään. Näytön resoluutio poikkeaa tästä syystä myös totutusta, Galaxy S8:n ja 6,2-tuumaisen Galaxy S8+:n näytön tarkkuus on 1440 x 2960 pikseliä. Arvostelijoihin uusi iso ja kaareva Infinity-näyttö tuntuu uponneen kuin kuuma veitsi voihin, vaikka poikkeavan kuvasuhteen takia se ei olekaan täysin optimaalinen videoiden katselun kannalta.Arvostelijoiden mielipiteitä jakaa hieman takapuolelle siirtynyt sormenjälkilukija. Koska sensori on kameran vieressä, jotkut epäilevät sen johtavan helposti harhapainalluksiin. Toisten mielestä sormenjälkilukija on kuitenkin sen verran kaukana, ettei harhapainalluksia pääse kovin helposti syntymään . Ja onhan puhelimessa myös iirisskanneri ja kasvojentunnistus, joita voi käyttää sormenjälkilukijan sijaan.