Galaxy S8:n uusi turvaominaisuus helppo ohittaa

Samsung esitteli toissapäivänä uudet Galaxy S8 -lippulaivapuhelimensa . Puhelinten hienoin uusi ominaisuus on tietysti valtaisa, liki koko etupaneelin täyttävä näyttö, jota kutsutaan nimellä Infinity Display.Tämän lisäksi tapahtui kuitenkin muutama muukin merkittävä uudistus. Suurempi näyttö tarkoitti, että kotinäppäin joutui antamaan tilaa ja samalla sormenjälkilukija siirtyi laitteen taakse.Ainakin suurikokoisemman S8+:n kohdalla tämä tarkoittaa, että sormenjälkilukijaan on hieman vaikeampi päästä käsiksi. Onneksi Samsungin puhelimessa on myös kasvontunnistus, jonka avulla ei tarvitse löytää sormenjälkilukijaa takapaneelista kirjautuakseen sisään.Teknologia ei sinänsä ole uutta, koska jo aiemmin kasvontunnistukseen luottavia lukituksia on nähty Android-puhelimissa. Niissä on kuitenkin aiemmin ollut ongelmaa, että lukitus avautuu myös kuvalla kasvoista, jonka tietysti voi kuka tahansa saada käsiinsä vaikka Facebook-profiilista.Kysymys tietysti kuuluukin, miten on Samsungin uuden tunnistuksen laita?Itseasiassa juuri tähän kysymykseen ratkaisua on hakenut julkistustilaisuudessa testilaitteita kokeillut Marcianophone, joka otti itsestään kuvan ja esitti sen Galaxy S8:lle puhelimen näytöltä. Yllättäen Galaxy S8 hyväksyi kuvan ja päästi käyttäjän sisään, ja herra sai tämän videolle Periscope-striimissään.Kyseinen ominaisuus ei tietysti ole kovin turvallinen lukitusmekanismi, mikäli näin tapahtuu myös kauppaan saapuvissa lopullisissa myyntimalleissa. Onneksi tosin lukitseminen kuvalla ei vaikuta kovin helpolta, sillä testaaja joutuu yrittämään sitä jonkin aikaa ennen onnistumista.Marcianophonen Periscope-striimi löytyy täältä . Puhelimen aukeaminen puolestaan löytyy videon kohdasta 9:05.