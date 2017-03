OnePlussan Dash Energy saatavilla aprillipäivänä, suomalaiset harvojen joukossa

OnePlus on kasvanut lyhyessä ajassa varsin suosituksi erityisesti suomalaiskuluttajien keskuudessa. Huomattavasti kilpailijoita halvemmat puhelimet tarjoavat huippupuhelinten ominaisuuksia, joka kiinnostaa tietysti kuluttajia. Tämän lisäksi yhtiö on onnistunut vuosien varrella markkinoinnissa loistavasti.Nyt yhtiö on kertonut uusimmasta markkinointitempauksesta, joka käynnistyy huomenna aprillipäivänä. Yhtiö jakaa ihmisille Dash Energy -energiajuomia, joilla promotaan tietysti yhtiön Dash Charge -teknologiaa, joka lataa OnePlus 3 tai 3T -puhelimen huippunopeasti.Yhtiön mukaan juomalla saa yöunen sijaan koko päivän energian vain puolessa tunnissa, joka on tietysti myös Dash Chargen iskulause. OnePlus on luonut aprillipilalleen oman verkkosivuston ja oheisen videon.OnePlus järjestää juomastaan arpajaiset, jotka löytyvät myöhemmin täältä , mutta sen lisäksi juomaa jaetaan harvoissa ja valituissa kohteissa maailmalla. GSMArenan mukaan Lontoon lisäksi tapahtumaa on myös Suomessa. Lisätietoja voi tarkastella Suomi-tapahtuman osalta yhtiön Facebook-sivulta tai Twitteristä , jossa niitä ei vielä tämän kirjoitushetkellä ollut saatavilla.Kampanjan kunniaksi Dash-laturit ovat lisäksi yhtiön verkkokaupassa 15 prosentin alennuksessa.