OnePlussalta isoja uudistuksia OnePlus 3:lle ja 3T:lle

OnePlus on julkaissut uuden version sen omasta Androidin päälle rakennetusta OxygenOS-käyttöjärjestelmästään. Uusi avoin beetaversio tuo varsin mukavan listan uudistuksia yhtiön kahdelle uusimmalla älypuhelimelle, OnePlus 3:lle ja OnePlus 3T:lle.Yhtiö on muokannut merkittävästi mm. ulkonäköä. Tarjolla uudessa versiossa on uudelleen suunniteltu sovellusvalikko sekä asetukset, kotinäkymän ulkonäkö on uusittu ja uusia ominaisuuksia on kourallinen.Yhtiö on lisännyt mm. Älä häiritse -moodin pelaajille, automaattisen yömoodin ja tilapalkkiin verkon sen hetkellisen nopeuden. Tämän lisäksi tarjolla on nyt myös parempaa latenssia kosketusnäytön painalluksille ja optimoidumpaa elektronista kuvanvakautusta kamerassa.Tietysti mukana on myös läjä bugikorjauksia ja muita pieniä parannuksia. Yhtiö ei ole kertonut milloin päivityksestä voidaan odottaa myös lopullista vakaata versiota. Uskaliaimmat voivat kuitenkin suunnata tänne (3) tai tänne (3T)Koko lista uudistuksista englanniksi:All new launcher, added support for shortcuts on 7.1.1Redesigned app drawerRedesigned UI for launcher settingsAdded status bar icon option to display real time network speedAdded Notification DenoisingAdded Gaming Do Not Disturb modeAdded automatic Night ModeAdded Secure Box for file encryptionOptimized touch latencyOptimized camera EIS for videosImproved contacts management with linking and merge functionsAdded quick pay option for IndiaBug fixes and general improvements