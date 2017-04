Tuleva iPhone saa väitetysti näyttötekniikkaa iPad Pro:sta

Nyt kun tämän vuoden älypuhelinten julkaisut ovat edenneet siihen vaiheeseen, että markkinoille on esitelty jo useampia huippupuhelimia, niin on aika alkaa tietysti katsomaan vuoden tärkeimmän älypuhelimen julkaisuun.Erityisesti, kun Samsung esitteli Galaxy S8:n, niin Apple on saanut laitteen, johon tulevaa iPhonea tullaan takuuvarmasti vertaamaan. Huhut ovatkin jo viime vuodelta asti kertoneet kaikennäköisistä uudistuksista iPhoneen, mutta tähän asti huhut ovat pitkälti olleet vain puhtaita arvauksia.Nyt MacRumors kertoo kuitenkin sijoituspankki Barclaysin tiedoista, jotka vaikuttavat vahvistavan yhden ominaisuuden tulevien iPhone-mallien näytöistä. Valitettavasti kyse ei kuitenkaan ole Samsungin Infinity Displayn (eli liki koko etupaneelin näyttö) kaltaisesta teknologiasta.Sen sijaan tiedot kertovat, että kaikki kolme tämän vuoden syksyllä esiteltävää iPhonea saavat iPad Pro:sta (kuvassa) tutun True Tone -näytön. Laitteet, joista käytetään nimiä iPhone 7s, iPhone 7s Plus ja iPhone 8, sisältävät valosensorit, joilla näyttöön saadaan aikaan aidot värit. Tietojen mukaan sensorit valmistaa itävaltalainen AMS.Raportissa vahvistetaan myös, että iPhone 8:sta löytyy OLED-näyttö, joka olisi ensimmäinen Applen älypuhelimissa.Tulevat iPhone-mallit esitellään todennäköisesti tavalliseen tapaan syyskuun alkupuolella.