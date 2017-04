Kumpi kannattaa ostaa? Vertailussa Samsung Galaxy S8 vai LG G6

Vertailussa

Samsung Galaxy S8

LG G6 Kuvat



Mitat

148.9 x 68.1 x 8 mm

148.9 x 71.9 x 7.9 mm Paino

155 g

163 g Runko

Metallia ja lasia

Metallia ja lasia Käyttöjärjestelmä

Android 7.0

Android 7.0 Näyttö

5,8", 2960 x 1440, AMOLED

5,7", 2880 x 1440 pikseliä, IPS LCD Suoritin

Exynos 8895

Snapdragon 821 RAM

4 GB

4 GB Sormenjälkilukija

Kyllä

Kyllä Tallennustila

64 GB, muistikorttipaikka

32/64 GB, muistikorttipaikka Kamera

Takana: 12 MP, OIS

Edessä: 8 MP

Edessä: 8 MP Takana: 13+13 MP, OIS

Edessä: 5 MP Akku

3000 mAh, ei vaihdettavissa

3300 mAh, ei vaihdettavissa Muuta

Pikalataus, langaton lataus, kasvontunnistus, kuulokeliitin

Pikalataus, langaton lataus, kuulokeliitin Hinta (alkaen)

829 €

799 €?

Tämän vuoden ensimmäiset huippupuhelimet esiteltiin jo helmikuussa, kun LG julkisti sen uuden G6-lippulaivamallin . Sittemmin korealaisvalmistajista on odoteltu Samsungin uutuuksia . Nyt kun molemmat koko etupaneelin näytöllä varustetut korealaispuhelimet ovat julki, niin katsastetaanpa kumpaan kannattaa sijoittaa speksien puolesta.Molemmat mallit sisältävät siis valtaisan näytön, joka kattaa muutama milliä lukuunottamatta koko etupaneelin. Niinpä fyysistä kotinäppäintä ei löydy kummastakaan. Näytöt ovat samaa luokkaa LG:n ollessa hieman pienempi 5,7 tuumalla Samsungin 5,8 tuumaan verrattuna.Samsungin näytössä kuvasuhde on myös hieman isompi, joka tarkoittaa hieman enemmän pikseleitä, kun vaakaresoluutio on sama (S8:1440 x 2960 ja G6:1440 x 2880). Samsungin näyttö on tuttuun tapaan AMOLED ja LG:n IPS LCD, mutta niiden paremmuus on kiinni pitkälti kuluttajan mieltymyksistä. Yleisesti tosin Samsungin AMOLEDia pidetään huipputason näyttönä.Molemmat näytöt on suojattu Gorilla Glass 3 -lasilla ja tukevat mm. Always On -ominaisuutta.Järjestelmäpiirin osalta Samsungilla on tarjolla parempaa, sillä samalla, kun LG luottaa Qualcommin viimevuotiseen Snapdragon 821 -piiriin, joka löytyy esim. OnePlus 3T:stä, niin Samsungilla on Suomessa tarjolla oma uusi huippupiiri Exynos 8895. Näistä jälkimmäinen on tehokkaampi, mutta täytyy muistaa, ettei Snapdragon 821 ole mitenkään hidas sekään.Kameroissa on eroa vielä tätäkin enemmän. LG:n takakamera on G5:n tavoin kaksoiskamera, joka tarjoaa f/2.4 ja f/1.8 linssit. Tällä kertaa molemmat G6:n kamerat ovat 13 megapikselisiä. S8:n takaosasta löytyy vain yksittäinen kamera, joka edellisvuoden tavoin tarjoaa 12 megapikseliä, f/1.7 aukon ja suuremman 1/2.5" sensorin. Molempien valmistajien kamerat tukevat optista kuvanvakautusta ja vaihetunnistukseen perustuvaa automaattitarkennusta.Laitteista löytyy tietysti molemmista sormenjälkilukijat, jotka ovat myös molemmissa tapauksissa, kiitos näyttöjen, sijoitettu takapaneeliin. USB-liitäntä on myös molemmissa mallia Type-C eli sen voi liittää molemmin puolin. Samsungin laite on ensimmäinen, josta löytyy Bluetooth 5.0, mutta sen tuomat edut ovat tässä vaiheessa suhteellisen pienet.Kokonsa puolesta laitteet ovat liki identtiset. Pituutta on millien kymmenyksiä myöten saman verran, leveyttä G6:lla pari milliä enemmän ja S8:lla puolestaan paksutta hiuksen hienosti enemmän. G6 painaa kymmenisen grammaa enemmän, joka selittyy kenties hieman suuremmalla akulla (3300 vs 3000 mAh). Sen vaikutuksista akkukestoon on tässä vaiheessa tosin vaikea sanoa.Kumpikaan puhelimista ei ole vielä kaupasta, joten hintalappuja emme pääse tarkistamaan, mutta Samsung on kertonut, että Galaxy S8:n alkaa 829 eurosta. G6:n hinta puolestaan sijoittunee n. 799 euron luokkaan. Mikäli hinnat päätyvät näin lähelle toisiaan, niin valinta kenties kääntyy speksien puolesta Galaxy S8:n suuntaan, paitsi jos haluaa välttämättä kaksoiskameran.