Lumiat loppuvat – Tuotanto on seis ja varastot tyhjiä

Samsung Galaxy J5 (2016) Honor 8 Apple iPhone 7 Honor 7 Lite Samsung Galaxy A3 (2017) Apple iPhone SE Honor 8 Lite Huawei P8 Lite Samsung Galaxy A5 (2017) Huawei P9 Lite

OnePlus 3T Samsung Galaxy J5 Huawei Honor 7 Lite Apple iPhone 7 Huawei Honor 8 Apple iPhone SE Samsung Galaxy A3 (2016) Microsoft Lumia 650 OnePlus 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Huawei P8 Lite Apple iPhone 7 Plus Apple iPhone 6s Huawei Honor 8 Lite Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy J5 (2016) OnePlus 3T Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy A3 (2017) Samsung Galaxy Xcover 3 Apple iPhone 6s Samsung Galaxy S7 Huawei Honor 8 Huawei Y5 II Huawei Honor 8 Lite Microsoft Lumia 650 DORO 5517 Apple iPhone SE Samsung Galaxy A5 (2016)

Apple iPhone 7 Samsung Galaxy J5 Huawei Honor 7 Lite Apple iPhone SE Huawei Honor 8 Huawei P8 Lite Samsung Galaxy A3 (2017) Apple iPhone 6s Apple iPhone 7 Plus Samsung Galaxy Xcover 3

Älypuhelinkauppa kävi Suomessa melko stabiilisti, sillä MWC-messuilla esitellyt uudet puhelimet eivät aivan vielä ole ehtineet kauppoihin. Huawei P10 tosin tuli myyntiin viime viikon lopulla, mutta tilastoihin se ei vielä yllä.Totuttuun tyyliin Samsungin Galaxy J5 -älypuhelin oli DNA:n myydyin puhelin ja muillakin operaattoreilla se ylsi top 2:een. Myös Huawein edulliset Lite-mallit sijoittuivat hyvin maaliskuun myynnissä. Elisan myydyin älypuhelin oli OnePlus 3T. Telialla (ent. Sonera) parhaiten kaupaksi kävi iPhone 7.Kevät on high-end-Androidien kulta-aikaa, vaikka se ei vielä maaliskuun tilastoissa näytäkään siltä. Myyntiin on kuitenkin tulossa Huawei P10:n rinnalle Samsungin Galaxy S8 -puhelimet, LG:n G6 sekä Sonyn Xperia XZ -puhelimet. Alemmassakin hintaluokassa tapahtuu, sillä HMD Globalin on tarkoitus aloittaa uusien Android-pohjaisten Nokia-puhelimien myynti.Sopivasti Nokian uuden tulemisen alla Lumia-puhelimien tuotanto on loppunut ja varastotkin suurimmalta osin tyhjentyneet.toteaa Elisan yritysasiakasyksikön liiketoimintajohtaja Petteri Svensson.