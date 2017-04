Rahasiirrot ovat tulossa WhatsAppiin

Korttimaksaminen on helppoutensa takia vähentänyt käteisen käyttöä maksuvälineenä, mutta korteissakin on omat epäkäytännölliset piirteensä. Esimerkiksi rahan siirtäminen taskusta toiseen on aika hankalaa. Erilaiset sähköiset palvelut ovatkin iskeneet tähän markkinarakoon ja WhatsAppillakin nähdään tässä mahdollisuuksia.Intialaisen The Ken -sivuston lähteiden mukaan WhatsApp aikoisi aloittaa yhteistyön maksuvälitysyhtiö UPI:n kanssa rahasiirtojen mahdollistamiseksi pikaviestipalvelussa. Palvelu toimisi luonnollisesti vain Intiassa, mutta WhatsAppilla on maassa peräti 200 miljoonaa käyttäjää. Rahasiirrot tulevat mahdolliseksi WhatsAppissa The Kenin mukaan puolen vuoden sisällä.Mikäli rahasiirtojen lanseeraus onnistuu Intiassa, tulee ominaisuus varmasti saataville myös muualla. Google on jo kokeillut rahan lähettämistä Gmailissa sähköpostin "liitteenä". Ominaisuus tosin on saatavilla ainoastaan Yhdysvalloissa. Facebookin Messenger-sovelluksestakin löytyy vastaava ominaisuus (Yhdysvalloissa).Ei liene mahdotonta, että tulevaisuudessa ostoksiakin voisi maksaa WhatsAppilla. Yrityksiä aiotaan ainakin siirtämään asiakaspalveluviestintänsä WhatsAppiin ja rahasiirrto käyttäjien välillä voisi olla tervetullut lisäominaisuus.