Galaxy S8+:ssa erinomainen akkukesto – Häviää kuitenkin iPhonelle

Jos sinua on pohdituttanutakkukesto, niin nyt sinun kysymyksiisi on vastattu. PhoneArena testasi Samsungin huippu-uutuuden 3500 milliampeeritunnin akun riittävyyden 6,2-tuumaisessa laitteessa.PhoneArenan suorittaman testin perusteella Galaxy S8+:n akkuun saa ladattua tarpeeksi virtaa kahdeksan tunnin aktiivista käyttöä varten. Testatussa puhelimessa oli Samsungin oma Exynos 8895 -järjestelmäpiiri ja kyseinen malli on tulossa myös Suomen markkinoille. Muilla markkina-alueilla on saatavilla myös Snapdragon 835 -pohjainen versio.Galaxy S7 Edgeen verrattuna Galaxy S8+:ssa riittää virtaa reilu 40 minuuttia kauemmin, vaikka S8+:ssa onkin hieman pienempi akku (3500 mAh vs 3600 mAh) ja suurempi näyttö. Grafiikoiden renderöintitarkkuutena käytettiin oletusarvoa eli 1080 x 2220 pikseliä (näytön tarkkuus on 1440 x 2960 pikseliä). iPhone 7 Plussalle Galaxy S8+ ei kuitenkaan vedä vertoja, vaan häviää sille reilulla tunnilla.