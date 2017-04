Jolla 250 miljoonan dollarin Kiina-projektista: Valmista puolessa vuodessa

Kiinan presidentinvierailu Suomessa herättänyt kotimaisen median pohtimaan maiden välisiä kauppasuhteita ja niiden tiivistymistä viime vuosina. Myös ohjelmistoyhtiö Jollalla on rooli Kiinan ja Suomen välisessä kaupankäynnissä, sillä Jolla kehittää Kiinan markkinoille räätälöityä Sailfish-käyttöjärjestelmää Lähellä maksukyvyttömyyttä käynyt ohjelmistotalo on ottanut strategiakseen kehittää kehittyville markkinoille räätälöityjä käyttöjärjestelmiä. Tähän mennessä Jollan käyttöjärjestelmästä on kiinnostunut Kiinan ohella Venäjä ja Etelä-Afrikka.Jollan mukaan se aikoo saada Sailfish China -projektin valmiiksi puolen vuoden kuluessa. Hanketta varten Kiinaan perustettiin erillinen konsortio, joka aikoo investoida 250 miljoonaa dollaria Sailfish-käyttöjärjestelmään perustuviin tuotteisiin. Käyttöjärjestelmän toivotaan löytävän tiensä älypuhelimiin, televisioihin, autoihin ja IoT-laitteisiin.sanoo Jollan hallituksen puheenjohtaja Antti Saarnio.