Ensitunnelmat Samsung Galaxy S8:sta – tältä odotettu älypuhelin näyttää ja tuntuu

Samsung esitteli uudet Galaxy S8- ja Galaxy S8+ -älypuhelimet maaliskuun lopulla Lontoossa ja New Yorkissa järjestetyissä Unpacked-tapahtumissa. Samsung rikkoi näin aiemmilta vuosilta tutun kaavan, jossa Galaxy-julkaisu on ajoitettu Barcelonassa helmikuussa pidettäville MWC-messuille. Ylimääräinen aika käytettiin yhtiön mukaan saavuttamaan kuluttajien luottamus takaisin Galaxy Note 7 -katastrofin jälkeen.Galaxy S8 -älypuhelin on kiistatta yksi tyylikkäimmistä tähän asti julkaistuista älypuhelimista. Tänä vuonna Samsung ei tuo markkinoille erillistä edge-versiota, vaan molemmissa S8-versioissa on reunoille kaartuvat näytöt.Samsung kutsuu uusia SUPER AMOLED -tekniikalla valmistettuja näyttöjä Infinity Display -näytöiksi ja niiden kuvasuhde on harvinainen 18,5:9. Näytön tarkkuus on 2960x1440 pikseliä. Näyttö lukeutuu pikaisenkin testin perusteella ehdottomasti parhaisiin älypuhelinnäyttöihin. Näytön osalta Galaxy S8:n pahimmaksi kilpailijaksi voikin ajatella LG G6:n, jossa on myös panostettu erityisesti näyttöön. Näyttökoko on perusmallissa 5,8 tuumaa ja S8+-mallissa 6,2 tuumaa. Numeroita ei kannata alkuun säikähtää, koska laitteessa on niin pienet reunukset. S8 onkin fyysiseltä kooltaan verrattavissa moneen pienemmällä tuumaluvulla varustettuun älypuhelimeen.Aiemmista Galaxy S -malleista poiketen S8:ssa ei ole fyysistä kotipainiketta. Samalla varsinaisen näytön koko on kasvanut ja puhelimessa ei ole surureunuksia kuin hieman ylä- ja alareunoissa. Vaikka S7 asetti riman korkealle tyylikkyydessä, voi S8:n sanoa olevan vielä astetta komeampi älypuhelin. Puhelin tuntuu kädessä erittäin laadukkaalta ja erottautuu kilpailijoistaan positiivisella tavalla.Galaxy Note 7 -katastrofin aiheuttama varjo Samsungin ylle oli esittelytilaisuudessa selvästi läsnä. Esittely vaikuttikin aavistuksen nöyremmältä aikaisempiin vuosiin verrattuna ja turvallisuus oli nostettu Galaxy S8:n keskeisimpiin ominaisuuksiin.Ohjelmistopuolella tämän vuoden isoimpana esittelynä oli uusi Bixby-virtuaaliavustaja , jolle on puhelimessa omistettu jopa fyysinen painike. Etukäteen ajateltuna avustaja vastaa hyvin pitkälti Googlen vastaava ja suomen kieli tuskin on tuettuna siinä vielä pitkään aikaan. Avustajista kerrottaessa puhe kääntyykin usein vielä tulevaisuuden mahdollisuuksiin.Akkujen koot ovat uusissa Galaxyissä 3000 ja 3500 milliampeerituntia. Lukemat ovat samat verrattuina viime vuoden Galaxy S7- ja Galaxy S7 edge -malleihin. Samaan aikaan näyttö ja pikselien määrä on kuitenkin kasvanut hurjasti. Onkin mielenkiintoista nähdä, pystyvätkö akut tarjoamaan virtaa yhtä hyvin kuin S7-mallien akut pystyivät. Huoli vaikuttaisi tosin alustavien testien perusteella turhalta. Korelaisvalmistaja on etukäteen myös vakuutellut akun kestävän käyttöä pitkässä juoksussa paremmin kuin S7:n akku.S8 sisältää tuttuun tapaan viimeisintä tekniikkaa. Suomen markkinoille on tulossa Samsungin omalla Exynos 8895 -järjestelmäpiirillä varustettu versio. RAM-muistia laitteessa on neljä gigatavua ja tallennustilaa 64 gigatavua. Tallennustilaa voi myös lisätä microSD-korttipaikan avulla. Tarkemmin teknisistä ominaisuuksista kannattaa lukea julkaisu-uutisestamme Ensikokeilussa eniten hämmennystä aiheutti sormenjälkilukijan erikoinen sijainti. Isossa puhelimessa lukijan sijoittaminen kauas puhelimen takaosaan on kyseenalainen valinta. Sormenjälki on varmasti muodostunut jo monille luontaisimmaksi tavaksi avata näyttölukitus, mutta S8 on kooltaan niin iso, että pienisormisimmat eivät enää yllä helposti asettamaan sormea lukijalle. Virhepainallukset kameran päälle ovat myös mahdollisia.S8 tarjoaa lukituksen avaukseen vaihtoehtoisena tapana iirisskannerin käytön ja kasvojentunnistuksen. Ensikokeilussa oli vielä mahdotonta sanoa, voisiko kasvojentunnistus korvata sormenjälkilukijan ensisijaisena keinona avata puhelimen lukitus. Julkisuudessa on ollut myös väitteitä siitä, että kasvojentunnistusta voisi huijata valokuvan avulla.Esillä oli myös Microsoftin Continuumia muistuttava Samsung DeX -telakka, joka mahdollistaa älypuhelimen kytkemisen erilliseen näyttöön, hiireen ja näppäimistöön. Vaikka telakka vaikutti varsin toimivalta, on sille vaikea nähdä suurta käyttöpotentiaalia suuren yleisön keskuudessa. Hintaakin tuotteella on 149 euroa.Galaxy S8 on kiistatta erinomainen älypuhelin. On kuitenkin vaikea sanoa, tuoko se tarpeeksi uutta esimerkiksi S7:n omistajille, kun pyyntihintakin on kivikova. Galaxy S8:n myynti alkaa Suomessa 28. huhtikuuta kolmella värivaihtoehdolla: Orchid Grey, Arctic Silver ja Midnight black. Galaxy S8:n suositushinta on 829 euroa ja Galaxy S8+:n 929 euroa.Kattava Galaxy S8 -arvostelu julkaistaan lähiaikoina Puhelinvertailun arvostelut-osiossa. Sitä ennen muiden medioiden ennakkotunnelmia voi lukea täältä