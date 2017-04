Samsungin uutuuspuhelin rikkoo ennakkomyyntiennätyksiä

Molemmat korealaisvalmistajat ovat esitelleet jo omat tämän vuoden lippulaivansa. Kumpaakin odotetaan pian myyntiin , mutta vaikuttaa siltä, että yksi on selkeästi ylitse toisen.Samsungin Galaxy S8 -puhelimet ovat olleet pari päivää ennakkomyynnissä kotimaassaan ja keränneet valtaisan joukon ennakkotilaajia. Galaxy S8 ja S8+ -laitteiden ennakkotilausmäärät ovat vain kahdessa päivässä olleet yli 550 000 kappaletta.Kun ottaa huomioon, että kyse on vain yhdestä maasta – joskin kotimaasta – ja vain parista päivästä, niin lukema on huima. Itseasiassa, luvut ovat jopa viisi kertaa viime vuotista S7-ennakkomyyntiä ja yli kaksi kertaa Note7-ennakkomyyntiä suuremmat.Ennakkomyynti jatkuu vielä tämän viikon ajan, jonka päätteeksi Samsungilla on kertoa uudet, kenties yli miljoonan, luvut. Samsung tarjoaa ennakkotilaajille ilmaista Bluetooth-kaiutinta tai yli 300 euron lahjakorttia, joten diili on myös hyvä. Tietojen mukaan erikokoisia malleja on tilattu suurin piirtein yhtä paljon, joten Samsung on lienee onnistunut laitteiden eroavaisuuksien suunnittelussa. Pääerona on tietysti vain näyttö, jonka koko vaihtelee 5,8 ja 6,2 tuuman välillä. Todennäköisesti Note7:n epäonnistumisen johdosta suuremman puhelimen menekki on noussut pienemmän kanssa samalle tasolle.Luvut antavat hyvän alkusysäyksen Samsungille, joka hakee tietysti globaalisti uusia ennätyslukuja ja uutta nostetta viime vuoden notkahdukselle.