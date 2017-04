Kaappaako Apple kaikki OLED-näytöt itselleen? Google kiirehtii isoa investointia

Markkinoilla on levinnyt huhu, jonka mukaanolisi halukas investoimaan biljoona wonia:n OLED-näyttötuotantoon varmistaakseen uusien joustavien paneelien saatavuuden. LG on kommentoinut huhuja Korean arvopaperimarkkinaa valvovalle viranomaiselle.Kommentissaan LG myöntää, että se on saanut tarjouksia tuotannon laajentamista varten ja asiakaskysyntä on ollut kasvamaan päin. Tarjoukset eivät ole kuitenkaan johtaneet vielä sopimuksiin tai mihinkään konkreettiseen järjestelyyn. Huhujen mukaan Google saisi vastineeksi biljoonan wonin (880 miljoonaa dollaria) sijoitukselle etuoikeuden käyttää LG:n uusia näyttöpaneeleita.LG ei todennut kommentissaan kuka tarjouksia on jättänyt, mutta yritysten viestinnässä on usein tärkeintä mitä jätetään sanomatta kuin se mitä sanotaan. LG ei esimerkiksi kiistänyt Googlen olevan halukas sijoittamaan tuotantoon, joten alkuperäisessä huhussa saattaa hyvinkin olla perää.Googlen on sanottu käyneen neuvotteluita LG:n kanssa lähes kahden vuoden ajan, mutta vasta hiljattain sijoitusta on alettu viemään tarmokkaammin eteenpäin. Taustalla saattaa olla Applen aikomus siirtyä OLED-paneeleihin lähitulevaisuudessa. Apple voisi hyvinkin imaista suuren osan vapaana olevasta OLED-tuotannosta itselleen, jolloin pienemmät puhelinmerkit jäisivät helposti paitsioon.