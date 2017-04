"Suomen paras uutissovellus" saavutti uuden merkkipaalun

4,2 / 5,0

"Erinomainen sovellus. Tulee olemaan uutisseurantani ykkössovellus ja ahkerassa käytössä."



-Mika

"Toimii Nousi nopeasti kännykän käytetyimmäksi sovellukseksi."



-Niko

Androidin HIGH.FI Uutisvahti -sovelluksemme saavutti viime viikolla jälleen uuden merkkipaalun – sovellusta on nyt ladattu yli 30'000 kertaa.Samaan aikaan myös sovelluksen käyttäjäarvioissa tuli 1'500 annetun äänen rajapyykki vastaan ja nyt sovelluksemme keikkuukin huikeallakotimaisten uutissovellusten kärkisijalla, kun käyttäjien antamia arvosanoja tarkkaillaan. Taakse jäävätja kaikki merkittävimmät kotimaiset sanomalehdet.Myös kehityksessä hieman taukoa ottanut Windows Phone -versio on jyrännyt itseään kuin huomaamatta yhä suositummaksi, vaikka käyttöjärjestelmä onkin kotimaassa jo pikkuhiljaa siirtymässä takavasemmalle suosiolla mitaten. Windows Phone versio HIGH.FI Uutisvahdista saavutti hiljattain 24'000 latauksen rajapyykin.Viime vuonna myös se kauan toivottu iPhone-versio saatiin, kun Marko Wallin julkaisi epävirallisen Highkara -sovelluksensa iOS:lle. Tuokin projekti on ollut hyvässä nosteessa ja käyttäjäarvioissa pyöritään 4 tähden keskiarvon tuntumissa.Olemme par'aikaa kehittämässä Android-sovellustamme uuteen uskoon ja mukaan tulee mm. merkittävästi nopeampi uutissivujen latautuminen sekä jo verkkosivumme puolella aiemmin esitelty-toiminto, jonka avulla voi helposti tarkistaa esim. yön aikana julkaistut suosituimmat uutiset yhdestä näkymästä. Lähiaikoina myös mm. oikeuksien kyselyssä siirrytään ns. granulaariseen malliin eli oikeuksia kysytään vasta, kun niitä tarvitaan.Kuuntelemme jatkuvasti käyttäjiämme varsin herkällä korvalla ja olemme keränneet ideoita, palautetta ja bugiraportteja niin sivuistamme kuin sovelluksistamme jatkuvasti. Resurssimme ovat toki kovin, kovin kapeat, mutta pyrimme toteuttamaan uusia toiveita mahdollisimman tehokkaasti. Mm. paljon toivottu tumma teema on tulossa verkkosivuillemme lähiaikoina.