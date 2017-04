Applella käsissään vallankumouksellista teknologiaa – Mullistaa diabeetikoiden arjen

kehittääteknologiaa verensokerin mittaamiseksi kehosta, kertoo CNBC . Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verensokeria (glukoosi) voisi mitata verestä ilman että ihoa pitäisi läpäistä neulalla. Teknologia auttaisi erityisesti diabetestä sairastavia ihmisiä.Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun aiheesta on levinnyt huhu-uutisia mediassa. Kaikkein kiivaimmillaan spekulaatiot kävivät vuoden 2013 tienoilla, jolloin Apple rekrytoi riveihinsä useita noninvasiivista teknologiaa kehitteitä insinöörejä. Apple on palkannut henkilöstöä useista terveysalan yrityksistä, muun muassa Vital Connectilta, Masimolta, Sanolta, Medtronicilta, Senseonicsilta, AccuVeiniltä ja C8 Medisensorsilta.CNBC:n mukaan teknologian tutkiminen lähti liikkeelle jo vuonna 2010, jolloin Applen perustaja Steve Jobs esitti visionsa älykellomaisesta mittalaitteesta. Noninvasiivisen glukoosimittauksen parissa työskentelee Applella noin 30 työntekijää. CNBC:llä puhuneiden lähteiden mukaan teknologia on tällä hetkellä sen verran pitkällä, että Apple on aloittanut käyttökelpoisuutta ja toimivuutta kartoittavat testit.Viime kesänä Economic Daily News uutisoi Applen kehittävän uutta laitetta glukoosimittaukseen . Juttu antoi ymmärtää, että kyseessä voisi olla Apple Watchille tarkoitettu lisälaite.