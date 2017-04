Apple tarttuu harvinaiseen tilaisuuteen – Iso muistivalmistaja on myynnissä

on tunnetusti satsannut yritysostoissaan erityisesti korkeamman lisäarvon tuotekehitykseen ja on pysytellyt kaukana komponenttien varsinaisesta tuotannosta. Yhtiöstä voi kuitenkin tulla huomattava puolijohdemuistivalmistajan omistaja.Toshiba on parhaillaan myymässä omistuksiaan kattaakseen ydinvoimayhtiö Westinghouse Electric Companyn massiiviset yhdeksän miljardin tappiot, jotka ajoivat yhtiön yrityssaneeraukseen. Myynnissä on erityisesti Toshiban muistituotanto, joka on kerännyt paljon kiinnostusta ympäri maailmaa. Japanin hallinto ei ole kuitenkaan halukas myymään liiketoimintaa ulkomaalaisomistukseen kansallisen turvallisuuden takia.Toshiban muistituotannosta on jätetty ensimmäiset ostotarjoukset. Kiinnostuneita ostajia ovat esimerkiksi Foxconn, Broadcom, SK Hynix ja Western Digital. Edellä mainitut yhtiöt kuuluvat isompaan isompaan konsortioon, esimerkiksi Foxconnin kanssa yhteistarjousta on tekemässä Apple, joka voisi saada kauppojen toteuduttua 20 prosentin osuuden Toshiban muistituotannosta. Applen osallisuudesta uutisoi japanilainen uutiskanava NHK Applen iPhoneissa ja iPadeissä käytetään yleisesti Toshiban valmistamia muistipiirejä. Apple halunnee siis varmistaa, ettei muistipiirien saatavuus häiriinny tuotannon omistusvaihdoksen takia.