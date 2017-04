Apple hylkäsi iPhone-prototyypin – Tyytyy tällä kertaa tavanomaiseen

on päättänyt hylätä muotoilullisesti kunnianhimoisimman vaihtoehdon seuraavaksi iPhoneksi, kertoo japanilainen Apple-sivusto Mac Otakara . Juhlavuosimallista testattiin pitkään useita eri versioita, mutta nyt laitteen teknisestä toteutuksesta on alettu tehdä päätöksiä.Mac Otakaran mukaan juhlavuosimalli tulee käyttämään tavanomaista tasaista OLED-näyttöä kaarevan paneelin sijaan. Syy valinnalle on hyvin pragmaattinen: kaarevasta muotoilusta luopuminen yksinkertaistaa tuotantoprosessia, jolloin puhelimia saadaan puskettua markkinoille nopeammin ja suurempia määriä. Muotoilullisesti uusi puhelin muistuttaa iPhone 4:ää, sillä laitteessa on etu- ja takapuolen kattavat 2,5D-lasipaneelit, joiden välissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehys.Seuraavassa iPhonessa käytettävä ruostumaton teräs on Mac Otakaran mukaan parannettu painos Apple Watch -älykelloissa käytettävästä teräksestä. Lähteet eivät kuitenkaan kertoneet onko teräs kiillotettua vai ei. Kameramoduulin suuntaus tulee myös muuttumaan: nyt komponentit on sijoitettu linjaan sivuttaissuunnassa, mutta ensi syksynä järjestely muutetaan pystysuuntaiseksi.Sormenjälkilukija on piilotettu näyttöpaneelin alle.