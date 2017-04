Galaxy S8 kävi kestävystestaajan pakeilla, tuliaisina pääasiassa kehuja

YouTube-kanava JerryRigEverythingin taustalla oleva älypuhelimien (ja muutamien muiden elektroniikkalaitteiden) kestävyystestaaja Zach Nelson on saanut käsiinsä tämän vuoden yhden tärkeimmistä älypuhelimista. Kyse on tietysti hiljattain esitellystä Galaxy S8:sta, jonka kestävyydeltä voi odottaa hyvää suoriutumista.



Samsungin laitteet eivät aina ole kuitenkaan olleet luotettavimmasta päästä, josta todisteena viime vuoden Note7-katastrofi, mutta kuten videosta paljastuu, niin Samsungilla on tällä kertaa syytä olla tyytyväisiä laitteen kestävyyden suhteen.

Nelsonin tutut testit paljastavat, että Samsung on valinnut materiaalit erittäin kestäviksi erityisesti taipumista ja naarmuuntumista vastaan. Laite on käytännössä täysin metallia ja Gorilla-lasia, jotka molemmat kestävät jokapäiväiset naarmuuntumiset helposti.



Testaaja onnistui polttamaan näyttöön sytkärillä pysyvän jäljen, mutta tämä tapahtui vasta kolmannella yrittämällä ja testin tapahtuma on muutenkin hieman epätodennäköinen tosielämässä, jos ei satu tiputtamaan puhelintaan nuotioon.



Valitettavasti Nelson ei tee ainakaan vielä pudotustestejä, mutta sai rikottua puhelimen lasin iskemällä veitsellä. Lienee muutenkin selvää, että lasilla sekä etu- että takapuolelta päällystetty puhelin ei kestä mahdottomasti pudotuksia kovalle alustalle.



Kaikkiaan vaikuttaa, ettei Galaxy S8:n suosio todennäköisesti jää kiinni ainakaan kestävyydestä, vai mitä mieltä arvon lukijat ovat?