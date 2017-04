Huawei narahti – Uutuuspuhelimien joukossa heikompia yksilöitä

Isot tuotanto- ja myyntivolyymit pakottavat yrityksiä hankkimaan komponentteja useista lähteistä, jotta tuotannon taso voidaan varmistaa vaikka yhdellä toimittajalla olisi ongelmia toimittaa tavaraa. Huono puoli tässä on kuitenkin se, että tuotteiden laatu voi vaihdella paljonkin.Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi:ssä. Kiinalaiset omatoimitestaajat saivat kokeissaan selville , että P10:n tallennusmuistin luku- ja kirjoitusnopeudet voivat vaihdella paljonkin eri yksilöiden välillä. Tämän spekuloitiin johtuvan siitä, että Huawei on päätynyt käyttämään puhelimissa erilaisia muistityyppejä. UFS 2.1-, UFS 2.0- ja eMMC 5.1 -muististandardien nopeudet liikkuvat suunnilleen 700, 500 ja 300 Mbps:n tasolla.Huawei on vahvistanut käyttävänsä erilaisia muisteja P10-puhelimissa ja muistuttaa, ettei se ole luvannut asiakasviestinnässään käyttää puhelimissa yhtä ja samaa muistityyppiä. Huawein mukaan yksi komponentti ei määrää laitteen suorituskykyä, vaan kyse on aina kokonaisuudesta.Hinta puhelimissa on sama, joten kuluttaja varmasti haluaisi varmistaa saavansa parhaimman mahdollisen yksilön. Pintapuolisesti laitteet ovat kuitenkin samanlaiset, joten laiteyksilöstä löytyvä muistiteknologia selviää vain testaamalla.