Tästä patentista kannatti maksaa yli 7 miljoonaa euroa

Pikaviestipalvelukehittävä on hankkinut itselleen geofilttereihin perustuvan patentin noin 7,2 miljoonalla eurolla. Patentti ostettiin yhteisöpalvelu Moblilta.Mobli kehittää Instagramin kaltaista kuvayhteisöpalvelua, mutta kuusi vuotta sitten esitelty palvelu ei ole onnistunut saamaan yhtä kovaa menestystä kuin esikuvansa. Viraali-ilmiöistä Moblinilla on kuitenkin kokemusta, sillä yhtiön perustajajulkaisi vuonna 2014 suureksi hitiksi nousseen-pikaviestisovelluksen.Geofilttereiden ajatuksena on lisätä älypuhelimiin kuviin paikkatietoon perustuvaa digitaalista sisältöä, kuten esimerkiksi vain tietyssä paikassa näkyviä tekstejä tai piirroksia. Snapchatissa taiteilijat voivat luoda omia filttereitä palveluun. Snapchat veloittaa filttereiden luomisesta ja siitä on muodostunut sille iso bisnes: 400 miljoonan dollarin liikevaihdosta jopa 360 miljoonaa dollaria on peräisin geofilttereiden myynnistä.Ei siis ihme, että Snap oli valmis käyttämään paljon rahaa sen bisneksen kulmakiven mahdollistamaan patenttiin. TechCrunchin mukaan myös Facebook oli kiinnostunut patentista, joten pahimmillaan Snap olisi voinut menettää patentin suurimmalle kilpailijalleen.