OneDrive päivittyi iOS:llä, tukee nyt lähettämistä suoraan muista sovelluksista

Suomessa Windows-puhelinten suhteellisen suosion siivittämänä on varmasti maailman muuhun väestöön verrattuna paljon ihmisiä, jotka käyttävät OneDriveä. Monet näistä ovat kuitenkin saattaneet vaihtaa Android-puhelimeen tai vaikkapa iPhoneen, jolloin alusta tarjoaa oletuksena eri pilvipalvelua.Microsoftin OneDriveä on kuitenkin mahdollista käyttää myös edellämainituilla kilpailijoiden laitteilla ja tällä kertaa tarjolla on hyviä uutisia iOS-version käyttäjille.Redmondista ponnistava ohjelmistojätti on päivittänyt OneDriven iOS-versiota uusilla ominaisuuksilla ja korjauksilla. Versio 8.14 tarjoaa yhtenä tärkeänä ominaisuutena nyt mahdollisuuden lähettää tiedostoja helposti suoraan muista sovelluksista. Käyttäjän tulee ensin valita sovellukset, joista tiedostoja halutaan jatkossa lähettää, sovelluksen valikosta.Uuden ominaisuuden lisäksi sovellus on luonnollisesti saanut tukun korjauksia ja toimintaa parantavia viilauksia, joten OneDrive-käyttäjien kannattaakin suunnata iTunesiin päivitystä varten.