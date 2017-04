Tietojen mukaan uusia, kiiltäviä Pokémoneja saapumassa pian

Viime vuoden sensaatiopeli Pokémon Go on edelleen suosittu, ainakin silloin, kun päivityksiä saapuu. Päivityksiä ja sitä myöten uusia Pokémoneja on aiempien tietojen mukaan määrä odottaa vasta kenties kesällä tai alkusyksystä, mutta huhut kertovat hieman parempia uutisia Pokémon GO -pelaajille. Pokémon GO Hubin mukaan Niantic on tehnyt muutoksia, joissa villien Pokémonien ominaisuudet vaihtelevat kouluttajasta toiseen. Sivuston mukaan tämä viittaisi piakkoin julkaistavaan päivitykseen, joka voisi tuoda jopa satoja uusia nk. Kiiltäviä Pokémoneja (Shiny Pokémon).Aiemmin kohdatut Pokémonit ovat sisältäneet samat ominaisuudet riippumatta kuka kouluttaja ne kohtaa, mutta nyt ominaisuudet on huomattu vaihtelevan. Kiiltävien Pokémonien saapumisesta on puolestaan vihjattu jo Nianticin toimesta, joka kiusoitteli mm. Kiiltävällä Magikarpilla viime kuussa.Niantic ei ole tietysti vahvistanut vielä mitään, mutta kerromme heti, kun yhtiö tiedottaa jotain tulevista päivityksistä.