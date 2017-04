OnePlus jatkaa voitonkulkuaan Suomessa

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Kiinalaisvalmistaja OnePlus on ollut erityisesti osaavampien Android-käyttäjien suosikki jo ensimmäisestä puhelimestaan, joka haastoi lippulaivamallit huomattavasti huokeammalla hinnalla. Kolmannen sukupolven laitteet, OnePlus 3 ja OnePlus 3T, ovat tuoneet hieman heikoimmin pärjänneiden OnePlus X:n ja OnePlus 2:n jälkeen yhtiön uudestaan pinnalle.



Syystä tai toisesta Suomessa OnePlus on ottanut varsin mukavan osan markkinoista uusilla puhelimillaan. Viimeaikojen nousukausi on tapahtunut toisen kiinalaisvalmistajan, Huawein, ohessa.

Tämä vuosi on alkanut varsin mukavasti OnePlussalla, sillä viime vuoden lopulla julkaistu OnePlus 3T on ottanut Elisalla nyt jo neljä myyntitilastojen ykköspaikkaa peräkkäin. Viime kuussa esitelty kokomusta erikoisversio on puolestaan ollut nopeasti loppuunmyyty.



OnePlussan suosio Suomessa juontuu paljolti myös Elisan kanssa tehdystä yhteistyöstä, joka mahdollisti OnePlus 3T:n julkaisun Suomessa ensimmäisenä maailmassa. Elisan kärkipaikkaan on huomioitava lisäksi, että laitetta ei ole myynnissä muilla operaattoreilla.



Silti OnePlussan suosio Suomessa on hyvin nähtävissä muun muassa Puhelinvertailun käyttäjissä. Mobiililaitteilla sivustoa käytettäessä OnePlus 3 on suosituin Android-laite.