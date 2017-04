Raportti: Samsung kehittää puhelinta, joka rikkoutuu varmasti pudotettaessa

Uusi raportti kertoo, että Samsung suunnittelee uudenlaista puhelinkonseptia, joka toisi alunperin Galaxy Note Edgessä markkinoille 2014 syksyllä esitellyn kaarevan näytön puhelimen kaikille neljälle reunalle.Korealaisen ETNewsin mukaan sekä Samsung että LG pyrkivät parhaillaan kehittämään koko etupaneelin kattavaa näyttöä, mutta Samsungin osaaminen kaarevissa näytöissä lisäksi tarkoittaa, että näyttö kaareutuisi paitsi vasemmalle ja oikealla reunalla Galaxy S8:n tavoin, mutta myös ylä- ja alareunalle.Lehden tietojen mukaan aivan heti tällaista ei kuitenkaan nähdä, sillä OLED-näyttöjen laminointiprosessi hankaloittaa tilannetta. Mikäli ongelmat saadaan ratkaistua, niin tällaista puhelinta voi kuitenkin odottaa jo ensi vuonna. Selvää on, että tällainen puhelin on omiaan rikkoutumaan pudotettaessa, sillä etupaneelin lisäksi jokainen sivu on myös lasia.Lähde tosin kertoo, että laite pääsisi 98 prosentin näyttösuhteeseen etuosansa puolesta, joten kenties kulmat ovat edelleen metallia, joka auttaisi edes hiukan kestävyydessä. Voi tosin olla että lasi kiertää koko etupaneelin kulmat mukaan lukien, mutta näyttö ei yllä aivan joka paikkaan.Toivoa sopii, että laitteelle kehitetään hyvät suojakuoret. Täytyy tosin sanoa, että laite olisi varmasti komean näköinen – ilman suojakuorta.Mitä mieltä olet, tulisiko korealaisvalmistajien keskittyä kestävyyteen vai koetella kaarevien näyttöjen rajoja uudenlaisella muotoilulla?